Россияне атаковали АЗС в Запорожье с помощью дрона: есть погибший

Фото: Запорожская ОВА

Российские военные 9 июля атаковали автозаправочную станцию в Запорожье, один человек погиб

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .

"Россияне беспилотником ударили по АЗС в областном центре. Ранений получил мужчина. Ему оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Позже Федоров добавил, что в результате атаки на АЗС в Запорожье три человека ранены. Известно также об одном погибшем.





Российский беспилотник вызвал пожар на автозаправке. Сгорели машины и сам комплекс.



На месте работают экстренные службы.

Напомним, что днем 9 июля российские окупанты атаковали Херсон . "Целью" дрона стал маршрутный автобус.