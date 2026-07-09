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09 июля 2026, 16:59

"Альфа" СБУ установила рекорд эффективности: более 5500 окупантов обезврежены за июнь

09 июля 2026, 16:59
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Фото: скриншот с видео
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Спецподразделение "Альфа" Службы безопасности Украины уже четвертый месяц занимает первое место среди подразделений Сил обороны Украины по результатам боевой работы

Об этом сообщили в СБУ, передает RegioNews .

По верифицированным данным профильного подразделения Центра специальных операций "А", в июне 2026 года спецназовцы обезвредили более 5 500 российских военных .

Также в течение месяца было поражено:

  • 6909 беспилотников и наземных роботизированных комплексов;
  • 2402 единицы автомобильной техники;
  • 1722 антенны и узлы связи;
  • 1395 фортификационных сооружений;
  • 433 расчета БпЛА;
  • 161 состав боеприпасов и военного имущества;
  • 78 артиллерийских систем и самоходных артиллерийских установок;
  • 34 средства радиолокационной борьбы и радиоэлектронной борьбы;
  • 33 единицы бронетехники, в том числе 7 танков и 26 боевых бронированных машин;
  • 16 реактивных систем залпового огня;
  • 14 средств противовоздушной обороны;
  • 8 единиц водного транспорта;
  • 2 единицы авиационной техники.

В СБУ отметили, что в июне спецназовцы существенно повысили эффективность применения дальнобойных беспилотных систем (deep strike и middle strike), а также увеличили количество пораженных командных и наблюдательных пунктов и районов сосредоточения личного состава противника.

Глава СБУ Евгений Хмара заявил, что подразделение ежемесячно наращивает свои возможности, особенно в сфере беспилотных систем и дальнобойного поражения.

Напомним, что в ночь на 9 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных и военно-экономических объектов России.

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