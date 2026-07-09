"Альфа" СБУ установила рекорд эффективности: более 5500 окупантов обезврежены за июнь
Спецподразделение "Альфа" Службы безопасности Украины уже четвертый месяц занимает первое место среди подразделений Сил обороны Украины по результатам боевой работы
Об этом сообщили в СБУ, передает RegioNews .
По верифицированным данным профильного подразделения Центра специальных операций "А", в июне 2026 года спецназовцы обезвредили более 5 500 российских военных .
Также в течение месяца было поражено:
- 6909 беспилотников и наземных роботизированных комплексов;
- 2402 единицы автомобильной техники;
- 1722 антенны и узлы связи;
- 1395 фортификационных сооружений;
- 433 расчета БпЛА;
- 161 состав боеприпасов и военного имущества;
- 78 артиллерийских систем и самоходных артиллерийских установок;
- 34 средства радиолокационной борьбы и радиоэлектронной борьбы;
- 33 единицы бронетехники, в том числе 7 танков и 26 боевых бронированных машин;
- 16 реактивных систем залпового огня;
- 14 средств противовоздушной обороны;
- 8 единиц водного транспорта;
- 2 единицы авиационной техники.
В СБУ отметили, что в июне спецназовцы существенно повысили эффективность применения дальнобойных беспилотных систем (deep strike и middle strike), а также увеличили количество пораженных командных и наблюдательных пунктов и районов сосредоточения личного состава противника.
Глава СБУ Евгений Хмара заявил, что подразделение ежемесячно наращивает свои возможности, особенно в сфере беспилотных систем и дальнобойного поражения.
Напомним, что в ночь на 9 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных и военно-экономических объектов России.