Прикордонники на Північно-Слобожанському напрямку накрили росіян вогнем
Українські прикордонники продовжують нищити техніку росіян. Захисники показали нові кадри з фронту
Про це повідомляє Державна прикордонна служба", передає RegioNews.
На кадрах можна побачити роботу бійців підрозділу "DESTRUCTION TEAM" прикордонної комендатури швидкого реагування 5 прикордонного загону. Відео було зроблене на Північно-Слобожанському напрямку.
Прикордонники знищили російські антени зв'язку та керування БпЛА, засоби радіоелектронної боротьби й радіоелектронної розвідки противника, а також ліквідували значну кількість ворожих безпілотників типу "ждун".
"Не залишили без уваги й особовий склад противника. Точними ударами уражено укриття окупантів, вогневу позицію артилерійської гармати та місця скупчення живої сили у лісосмугах. Завершальним акордом стало ураження військової вантажівки, яка забезпечувала логістику ворожих підрозділів у тилу", - кажуть захисники.
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