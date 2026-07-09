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09 июля 2026, 19:35

В Полтавской области псевдо-сотрудница СБУ собирала с людей деньги

09 июля 2026, 19:35
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Фото из открытых источников
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В Полтаве судили женщину за мошенничество. Она притворялась сотрудницей СБУ

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В 2019 году женщина выдавала себя за сотрудницу СБУ. Она брала у людей за деньги за помощь с оформлением инвалидности, увеличением пенсии, а также приобретением автомобилей, квартир и земельных участков.

По меньшей мере, пять человек пострадали от ее действий и потеряли в общей сложности около полумиллиона гривен. За время пока шел судебный процесс вред потерпевшим почти не возмещался. В конце концов, женщина извинилась и пообещала вернуть деньги.

Впоследствии выяснилось, что пока продолжалось судебное разбирательство, обвиняемая выманила еще 25 тысяч долларов у местного таксиста. По этому эпизоду ей уже назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.

По этому делу ей назначили лишение свободы на 5 лет. Известно, что она признала вину. Отмечается, что женщина официально не работает и имела на иждивении троих несовершеннолетних детей.

Напомним, что в Киеве аферисты притворялись сотрудниками СБУ. Их жертвой стал пенсионер.

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