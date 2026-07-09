В Ивано-Франковске женщина изуродовала портрет погибшего воина: полиция открыла производство

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Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

6 июля в Ивано-Франковское районное управление полиции обратилась 45-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что на баннере с изображением ее погибшего мужчины неизвестный нанес нецензурные надписи.

После получения сообщения полицейские немедленно приступили к проверке. Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили заявительницу, свидетелей и очевидцев, а также провели ряд первоочередных мероприятий.

Полицейские установили лицо, причастное к повреждению баннера. Ею оказалась 41-летняя жительница Галицкой территориальной громады.

В настоящее время правоохранители устанавливают ее местонахождение.

Напомним, что в Кривом Роге неизвестные вандалы порвали баннер с портретами погибших защитников. Правоохранители уже ищут злоумышленников.