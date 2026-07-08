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08 июля 2026, 12:30

В Крыму возле российских воинских частей прогремели взрывы

08 июля 2026, 12:30
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Во временно оккупированном Севастополе утром 8 июля прогремела серия взрывов в районе мыса Фиолент. Очевидцы говорят, что было слышно не менее четырех взрывов

Об этом сообщает мониторинговый канал "Крымский ветер", передает RegioNews.

По предварительным данным, взрывы произошли вблизи района, где расположены российские военные объекты, в том числе дивизион зенитного полка, центр радиоэлектронной борьбы и центр радиоэлектронной разведки.

Местные жители также сообщают, что российская противовоздушная оборона во время атаки не сработала.

Официальной информации о причинах взрывов, возможных поражений или последствий нет. Информация уточняется.

Напомним, в ночь на 8 июля подразделения Deep Strike Сил специальных операций заявили о поражении двух нефтеперерабатывающих предприятий России в Нижнекамске в Республике Татарстан.

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