08:22  07 июля
На Ровенщине питбуль покусал владельца и соседку: мужчина защищал ее
00:55  07 июля
Двоюродного брата известной певицы задержали ТЦК: она публично обратилась к Зеленскому
00:35  07 июля
"Район полностью в дыму": дом Елены Кравец пострадал в результате обстрела Киева
UA | RU
UA | RU
07 июля 2026, 07:39

Минус 1200 окупантов за сутки: Генштаб обновил потери российской армии

07 июля 2026, 07:39
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 1200 окупантов, девять танков, 57 артсистем, пять бронемашин, 2129 БпЛА, а также 404 авто и спецтехники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 07.07.26 ориентировочно составили:

Напомним, в ночь на 6 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных и логистических объектов на территории России и временно оккупированного Крыма. В частности, украинские военные повторно поразили нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. На территории предприятия зафиксировали взрывы и задымление.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война оккупанты потери россиян
Пограничники показали, как эффектно уничтожили российские "ждуны"
06 июля 2026, 22:55
Украина поразила НПЗ, ракетную бригаду и составы БПЛА врага
06 июля 2026, 17:46
Все новости »
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
Под Киевом нашли тело женщины, подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако – СМИ
07 июля 2026, 10:36
"Он хочет положить этому конец": Трамп заявил, что Путин хочет завершить войну
07 июля 2026, 10:25
Россияне обстреляли 22 населенных пункта Сумщины: двое погибших
07 июля 2026, 10:03
Депутат из Прикарпатья присвоил миллионы из зарплат педагогов: получил 9 лет тюрьмы
07 июля 2026, 09:39
На Полтавщине дроны РФ ударили по предприятиям в двух районах
07 июля 2026, 09:21
Россия запустила по Украине 123 дрона: ПВО уничтожила 108, есть попадания
07 июля 2026, 08:57
Российский "Шахед" попал в логистический объект в Кривом Роге: вспыхнул пожар
07 июля 2026, 08:42
Ракеты, санкции и двойные стандарты: что позволяет РФ продолжать войну
07 июля 2026, 08:35
На Ровенщине питбуль покусал владельца и соседку: мужчина защищал ее
07 июля 2026, 08:22
Россияне атаковали промышленное предприятие в Полтавской области
07 июля 2026, 07:56
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Все блоги »