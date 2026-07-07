Минус 1200 окупантов за сутки: Генштаб обновил потери российской армии
Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 1200 окупантов, девять танков, 57 артсистем, пять бронемашин, 2129 БпЛА, а также 404 авто и спецтехники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 07.07.26 ориентировочно составили:
Напомним, в ночь на 6 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных и логистических объектов на территории России и временно оккупированного Крыма. В частности, украинские военные повторно поразили нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. На территории предприятия зафиксировали взрывы и задымление.
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