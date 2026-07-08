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08 липня 2026, 13:55

Прикордонники показали, як розносять на фронті техніку росіян

08 липня 2026, 13:55
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Фото з відкритих джерел
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Українські військові продовжують працювати над тим, щоб у росіян було все менше й менше техніки. Прикордонники показали нові унікальні кадри з фронту

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу бійців бригади "Гарт". Вони крім ліквідації штурмових груп ворога, працюють над знищенням російської техніки. Тепер росіяни мають проблеми з логістикою, коли розвідувально-ударні групи безпілотників виявляють і завдають вогневих уражень по складах із паливно-мастильними матеріалами.

"А найоптимальніший варіант – разом з автівкою знищити особовий склад, який в ній пересувається. Що регулярно і роблять дронарі "Гарту", які у складі Сил оборони України продовжують ламати усі спроби прориву загарбників на Південно-Слобожанському напрямку", - кажуть військові.

Нагадаємо, ранішеГенеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив відео з Костянтинівки Донецької області, яка перебуває під контролем Сил оборони України.

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