В Киеве возле газораспределительной станции взорвался БпЛА: есть пострадавшие

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Деснянском районе Киева в результате падения вражеского беспилотника пострадали два человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой мэра Виталия Кличко.

По его словам, оба пострадавших госпитализированы.

По предварительной информации, БпЛА упал и взорвался вблизи газораспределительной станции. На место происшествия отправились экстренные службы.

Пока информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, в ночь на 8 июля российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки возникли пожары в Святошинском и Деснянском районах города. Погиб один человек.