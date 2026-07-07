На український ринок прийшов кавун: які ціни та чи буде здешевлення
На українському ринку з'явились кавуни. Постачають їх наразі переважно з Миколаївської області
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Наразі кілограм кавуна в Україні коштує близько 40 гривень. На ринку можна знайти ранній сорт "Лізітана". Це невелиці кавуни з характерною жовтою плямою, яка розташована на боці фрукта.
Зазначається, що раніше в Україну уже завозили кавуни, але цьогоріч це були грецькі товари. Ціна на український кавун ще висока, але експерти прогнозують, що протягом літа вартість може впасти.
Нагадаємо, раніше в Україні продовжують падати ціни на картоплю. Причиною називають масове надходження на ринок продукції нового врожаю.
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