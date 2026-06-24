В Украине резко выросли цены на капусту

Фото из открытых источников

В Украине завершается сезон реализации ранних сортов капусты. В этой связи начался рост цен

Об этом сообщает "АгроБизнес", передает RegioNews.

На 23 июня биголовую капусту в Украине продавали в диапзон 12-20 гривен за килограмм. В среднем это на 52% дороже, если сравнивать с прошлой неделей.

При этом, если сравнивать с прошлогодними ценами, сейчас капуста в Украине на 20% дороже.

"В то же время спрос на овощ остается относительно стабильным, что также способствует дальнейшему росту цен", – говорят аналитики.

Напомним, также в Украине фиксируют массовое поступление на рынок томатов из летних теплиц. Как результат практически во всех регионах Украины цены на помидоры падают.