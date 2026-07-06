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06 липня 2026, 23:55

В Україні рухнули ціни на картоплю: скільки тепер платити за кілограм

06 липня 2026, 23:55
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Фото з відкритих джерел
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В Україні продовжують падати ціни на картоплю. Причиною називають масове надходження на ринок продукції нового врожаю

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

В Україні виробники станом на 6 липня відвантажують картоплю по 12-20 гривень за кілограм. Це на 15% дешевше, якщо порівнювати з минулим тижнем. Аналітики пояснюють це тим, що частина нового врожаю ще не відповідає найвищим стандартам, тому виробники змушені знижувати вартість.

У супермаркетах середня ціна картоплі становить 34-35 гривень за кілограм. Наприклад, в Auchan картопля продається приблизно по 33,2 гривні за кілограм, у Megamarket – близько 36 гривень за кілограм. У мережах АТБ та VARUS за певними акціями можна знайти деякі сорти картоплі за 17,9–19,9 гривні за кілограм.

Нагадаємо, раніше блогер вирішив перевірити ціни в Україні та Німеччині. Він з'ясував, які продукти і де можна купити дешевше.

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