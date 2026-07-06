Ціни на пальне падають: які цінники на українських АЗС
В Україні на тлі ситуації на Близькому сході нерідко змінюються цінники на АЗС. При цьому діють заходи, які уряд запровадив, щоб уникнути різкого подорожчання
Про це повідомляє Мінфін, передає RegioNews.
Середні ціни на українських АЗС 6 липня такі:
- бензин А-95 преміум – 78,72 гривні за літр (без змін);
- бензин А-95 – 74,59 гривні за літр (+0,02 гривні);
- бензин А-92 – 69,51 гривні за літр (-0.07 гривні);
- дизпальне – 76,01 гривні за літр (+0,1 гривні);
- автогаз – 40,22 гривні за літр (-0,30 гривні).
Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.
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