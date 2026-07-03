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03 июля 2026, 10:43

Скандал вокруг "ведьмы" Тихой: БЭБ проверяет ее доходы

03 июля 2026, 10:43
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Фото: СТБ
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Бюро экономической безопасности приступило к аналитическому исследованию возможных противоправных действий Марии Арефьевой, известной как Мария Тиха

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на ответ БЭБ, передає RegioNews.

Согласно документу, 24 июня в Бюро поступило заявление народного депутата Ярослава Железняка о возможных мошеннических действиях Арефьевой, которые, по его словам, могут быть связаны с завладением средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, а также возможным сокрытием доходов от налоговых органов.

В БЭБ отметили, что сейчас осуществляется аналитическая проработка изложенных в заявлении фактов с целью выявления рисков возможных уголовных правонарушений, относящихся к компетенции ведомства.

В случае установления соответствующих признаков данные могут быть внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Что известно о Марии Тихой

Украинская участница телевизионных шоу, блоггер и эзотерическая практики, которая позиционирует себя как "наследственная ведьма", тарологиня и некромантка.

Широкую известность получила после участия в телешоу "Битва экстрасенсов", где дошла до финальных этапов.

В медиапространстве ее часто называют одной из самых известных и эпатажных "ведьм" Украины. Она активно ведет публичную деятельность в соцсетях, появляется в интервью и медийных проектах, где комментирует темы войны, политики и эзотерики.

В частности, СМИ сообщали о ее присутствии на судах, связанных с Игорем Коломойским, где она была подмечена среди группы поддержки бизнесмена. Также сообщалось о ее появлении во время судебных процессов с участием Юлии Тимошенко.

Сама Тиха утверждает, что работает с "мертвой энергетикой" и "духами рода", а также занимается магическими практиками для клиентов.

Напомним, одни из известных "экстрасенсов" Украины – "ведьма" Мария Арефьева (Мария Тихая) и "маг" Велиар (Богдан Орищенко) – могут быть причастны к масштабным мошенническим схемам. В частности, речь идет о вероятном выманивании денег у семей военнослужащих и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Ранее Нацполиция начала производство по статье о мошенничестве в отношении Тихой и Орищенко.

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