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03 июля 2026, 10:06

Массированная атака на Киев: в больницах остаются 56 раненых, судьба нескольких человек остается неизвестной

03 июля 2026, 10:06
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Фото: ГСЧС
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В Киеве вторые сутки продолжаются поисково-спасательная операция на месте российского удара

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

Подтверждена гибель 30 человек, еще 92 жителя города пострадали. Судмедэксперты работают над идентификацией фрагментов тел, обнаруженных под завалами.

По состоянию на утро в стационарах больниц остаются 56 раненых, среди которых шесть медиков. Госпитализированы четверо детей. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

Врачам удалось стабилизировать состояние годовалого мальчика, пятилетней девочки, их родителей и бабушки – вся семья находится в больнице с положительной динамикой.

Трагической остается ситуация вокруг других пострадавших. Родители 10-летнего мальчика, который находится в больнице под наблюдением дедушки, сейчас считаются пропавшими без вести, ребенок мог остаться сиротой. Также до сих пор ничего неизвестно о судьбе 15-летней девочки, которую продолжают искать.

Напомним, 3 июля в Киеве объявили Днем траура по погибшим в результате самой массированной атаки РФ на столицу. Число погибших возросло до 30.

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