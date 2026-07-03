Киев и Берлин обсуждают возвращение украинцев мобилизационного возраста – посол

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Украина и Германия создали общую рабочую группу, в рамках которой обсуждают механизмы возвращения украинцев мобилизационного возраста домой

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал посол Украины в Германии Алексей Макеев, передает RegioNews.

По его словам, работа по координации возвращения украинцев включает несколько направлений, в частности, взаимодействие через центры поддержки граждан.

"Мы благодарны немцам за то, что они помогли развить идею создания центров для украинцев – Unity Hub. Первый уже открыт в центре Берлина и постепенно наполняется деятельностью", – отметил Макеев.

Он добавил, что такие центры предоставляют украинцам консультации, в том числе с участием представителей государственных учреждений.

По словам посла, второе направление работы состоит в выработке совместных механизмов возвращения украинцев вместе с немецкой стороной. Для этого между ведомствами обеих стран создана рабочая группа, где происходит обмен информацией.

Макеев также сообщил, что отдельно прорабатывается вопрос возвращения мужчин мобилизационного возраста, незаконно покинувших Украину. В то же время, детали этих механизмов пока не раскрываются, поскольку они находятся на этапе обсуждения.

Напомним, Европейская комиссия предложила продлить действие механизма временной защиты для украинских беженцев еще на один год – до 4 марта 2028 года. В то же время новые правила предусматривают изменения для мужчин призывного возраста.