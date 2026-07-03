Самая сложная ситуация в Донецкой области: без света остаются потребители в пяти областях
Из-за боевых действий и российских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины зафиксированы массовые обесточения
Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.
Речь идет о Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
Самая тяжелая ситуация наблюдается в Донецкой области, где в результате масштабных повреждений энергообъектов из-за вражеских атак без света находится наибольшее количество потребителей.
Аварийные бригады и облэнерго работают в усиленном режиме, чтобы быстрее стабилизировать энергосистему и вернуть электричество в дома украинцев. Восстановительные работы на поврежденных участках продолжаются круглосуточно.
Отмечается, что применение ограничений на электроэнергию 3 июля не прогнозируется.
Потребителей просят по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 16:00. В вечерние часы, с 16:00 до 23:00, граждан просят экономно использовать электроэнергию. Это помогает снизить нагрузку на систему.
Напомним, в ночь на 3 июля РФ атаковала Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 105 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание одной ракеты и 21 дрона на 16 локациях.