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Из-за боевых действий и российских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины зафиксированы массовые обесточения

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Самая тяжелая ситуация наблюдается в Донецкой области, где в результате масштабных повреждений энергообъектов из-за вражеских атак без света находится наибольшее количество потребителей.

Аварийные бригады и облэнерго работают в усиленном режиме, чтобы быстрее стабилизировать энергосистему и вернуть электричество в дома украинцев. Восстановительные работы на поврежденных участках продолжаются круглосуточно.

Отмечается, что применение ограничений на электроэнергию 3 июля не прогнозируется.

Потребителей просят по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 16:00. В вечерние часы, с 16:00 до 23:00, граждан просят экономно использовать электроэнергию. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 3 июля РФ атаковала Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 105 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание одной ракеты и 21 дрона на 16 локациях.