Скандал навколо "відьми" Тихої: БЕБ перевіряє її доходи

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Про це інформує "Цензор.НЕТ" з посиланням на відповідь БЕБ, передає RegioNews.

Згідно з документом, 24 червня до Бюро надійшла заява народного депутата Ярослава Железняка щодо можливих шахрайських дій Ареф'євої, які, за його словами, можуть бути пов’язані із заволодінням коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, а також можливим приховуванням доходів від податкових органів.

У БЕБ зазначили, що наразі здійснюється аналітичне опрацювання викладених у заяві фактів із метою виявлення ризиків можливих кримінальних правопорушень, які належать до компетенції відомства.

У разі встановлення відповідних ознак дані можуть бути внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Що відомо про Марію Тиху

Українська учасниця телевізійних шоу, блогерка та езотерична практикиня, яка позиціонує себе як "спадкова відьма", тарологиня та некромантка.

Широку популярність отримала після участі у телешоу "Битва екстрасенсів", де дійшла до фінальних етапів.

У медіапросторі її часто називають однією з найвідоміших та найепатажніших "відьом" України. Вона активно веде публічну діяльність у соцмережах, з’являється в інтерв’ю та медійних проєктах, де коментує теми війни, політики та езотерики.

Зокрема, ЗМІ повідомляли про її присутність на судах, пов’язаних з Ігорем Коломойським, де вона була помічена серед групи підтримки бізнесмена. Також повідомлялося про її появу під час судових процесів за участю Юлії Тимошенко.

Сама Тиха стверджує, що працює з "мертвою енергетикою" та "духами роду", а також займається магічними практиками для клієнтів.

Нагадаємо, одні з відомих "екстрасенсів" України – "відьма" Марія Ареф'єва (Марія Тиха) та "маг" Веліар (Богдан Оріщенко) – можуть бути причетними до масштабних шахрайських схем. Зокрема йдеться про ймовірне виманювання грошей у родин військовослужбовців та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Раніше Нацполіція розпочала проваджження за статтею про шахрайство щодо Тихої та Оріщенка.