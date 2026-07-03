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03 июля 2026, 11:32

Работы по ликвидации последствий атаки в Киеве продолжаются: количество раненых увеличилось до 99 человек

03 июля 2026, 11:32
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Фото: ГСЧС
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В столице продолжаются работы по ликвидации последствий массированного российского обстрела, произошедшего в ночь на 2 июля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Вражеские удары повлекли за собой разрушения и пожары в домах, объектах гражданской инфраструктуры и других сооружениях на 40 локациях города.

Число погибших составляет 30 человек, а количество пострадавших увеличилось до 99 человек.

Наибольшим разрушениям подвергся Дарницкий район столицы, где повреждены две многоэтажки и восемь частных домов. Спасатели продолжают поисковые работы и разбирают завалы на трех локациях.

В Оболонском районе спасатели ликвидировали пожар складских зданий.

На местах попаданий работают психологи ГСЧС, которые уже оказали экстренную психологическую помощь 201 человеку.

Информация о ходе ликвидации последствий атаки обновляется.

Напомним, 3 июля в Киеве объявили Днем траура по погибшим в результате самой массированной атаки РФ на столицу. Число погибших возросло до 30. Ранее сообщалось о 92 пострадавших, из которых 56 – находятся в больницах.

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