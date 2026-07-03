Атака на Криворожский район: количество раненых увеличилось до 5, трое находятся в тяжелом состоянии
Утром 3 июля враг нанес удар по Софиевской громаде Криворожского района в Днепропетровской области
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
На месте попадания вспыхнул пожар. Из-за вражеского обстрела повреждены АЗС и автомобили.
В результате атаки один человек погиб. Число раненых увеличилось до пяти.
Четверо пострадавших находятся в больнице с ожогами. Состояние трех из них медики оценивают как тяжелое – мужчины 59 и 38 лет и 50-летняя женщина. Также госпитализирован 63-летний мужчина, он находится в состоянии средней тяжести. Еще одна пострадавшая, 36-летняя женщина, будет лечиться амбулаторно.
Напомним, ранее сообщалось о трех пострадавших из-за удара по АЗС в Софиевской громаде.
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