Россияне совершили четыре атаки на АЗС в Сумской области: есть раненые
С ночи 3 июля российские войска атаковали четыре автозаправочные станции в Сумской области. В результате ударов пострадали мирные жители
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
В Недригайловской громаде пострадала женщина. В Сумской громаде – по меньшей мере трое гражданских.
В Сумах россияне дважды атаковали автозаправочную станцию. Предварительно, для повторного удара оккупанты применили реактивный беспилотник.
Последствия вражеских атак еще выясняются.
Напомним, за прошедшие сутки войска России обстреляли 22 населенных пункта Сумской области. Погибли пять человек, более 30 – пострадали.
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