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03 июля 2026, 11:11

Расстрел в Буче: двух окупантов будут судить за убийство 69-летней женщины

03 июля 2026, 11:11
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Прокуроры завершили специальное досудебное расследование и передали в суд дело в отношении двух военнослужащих вооруженных сил РФ, обвиняемых в убийстве гражданской женщины во время оккупации Буча

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Речь идет о событиях марта 2022 года. По данным следствия, российские военные патрулировали территорию между многоэтажками по улице Стеклозаводской, где местные жители скрывались от обстрелов и оккупационных сил.

Увидев 69-летнюю женщину в гражданской одежде, они открыли по ней огонь из автоматического оружия. Женщина пыталась скрыться, однако получила смертельное ранение.

Обвиняемым инкриминируют ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель человека.

По данным Офиса Генпрокурора, фигурантами дела являются военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск РФ. Один из них был наводчиком парашютно-десантного взвода, другой – командиром отделения и боевой машины.

Пока дело передано в суд.

Напомним, в Харькове судили российского военного за нарушение законов и обычаев войны. Известно, что он пытал местных сотрудников полиции. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.

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