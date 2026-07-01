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01 июля 2026, 11:28

Игорь Смилянский продолжает руководить "Укрпочтой" – официальное заявление

01 июля 2026, 11:28
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Фото: соцсети
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Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский продолжает выполнять свои обязанности в полном объеме в соответствии с действующим законодательством

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает RegioNews.

Отмечается, что "Укрпочта" работает в штатном режиме с учетом ситуации безопасности, последствий обстрелов и погодных условий.

"О деятельности компании или ее руководства просим доверять исключительно официальным сообщениям АО "Укрпочта", – добавили в пресс-службе компании.

Напомним, на прошлой неделе Национальный банк заявил, что гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский не отвечает требованиям для руководителя компании, оказывающей финансовые и платежные услуги.

НБУ проверил работу Смелянского из-за систематических нарушений "Укрпочты" в течение 2023-2026 годов. Специальная комиссия пришла к выводу, что руководителю компании не хватает знаний законодательства и опыта, чтобы управлять оператором платежных услуг.

30 июня Смилянький обнародовал итоги своей работы в "Укрпочте". Речь идет о результатах за последние 10 лет руководства компанией.

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