Ігор Смілянський продовжує керувати "Укрпоштою" – офіційна заява

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Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський продовжує виконувати свої обов'язки в повному обсязі відповідно до чинного законодавства

Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає RegioNews.

Зазначається, що "Укрпошта" працює у штатному режимі з урахуванням безпекової ситуації, наслідків обстрілів та погодних умов.

"Щодо діяльності компанії чи її керівництва просимо довіряти виключно офіційним повідомленням АТ "Укрпошта", – додали у пресслужбі компанії.

Нагадаємо, минулого тижня Національний банк заявив, що гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський не відповідає вимогам для керівника компанії, яка надає фінансові та платіжні послуги.

НБУ перевірив роботу Смілянського через систематичні порушення "Укрпошти" протягом 2023-2026 років. Спеціальна комісія дійшла висновку, що очільнику компанії бракує знань законодавства та досвіду, щоб керувати оператором платіжних послуг.

30 червня Смілянький оприлюднив підсумки своєї роботи в "Укрпошті". Йдеться про результати за останні 10 років керівництва компанією.