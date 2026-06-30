Укрпочта закрывает последнее отделение в Дружковке из-за опасности

Фото: Игорь Смелянский

АО "Укрпочта" приостанавливает работу последнего отделения в Дружковке Донецкой области. Жителей города будут обслуживать отделения в Красноторце и Краматорске

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский, передает RegioNews .

"Сегодня (а точнее – неделю назад) я принял решение временно приостановить работу нашего последнего отделения в Дружковке Донецкой области. Мы держались там столько, сколько это было хоть как-то возможно без значительного риска для работников и клиентов, но в последнее время этот лимит уже был превышен", - говорится в сообщении.

Жители Дружковки могут продлить обслуживание в ближайших отделениях в пгт Красноторка и Краматорске. Кроме того, получать пенсии или социальные выплаты можно в любом отделении Укрпочты по всей стране.

Позаботились в Укрпочте и о команде. Начальник дружковского отделения будет работать в Краматорске, почтальон — возле Каменского, другие работники тоже выбирают для себя новые места.

Напомним, что Национальный банк заявил, что гендиректор " Укрпочты " Игорь Смилянский не отвечает требованиям для руководителя компании, предоставляющей финансовые и платежные услуги. Поэтому НБУ требует отстранить его от должности.