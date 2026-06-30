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30 июня 2026, 19:25

Отключение света по всем областям: в Укрэнерго предупредили о графиках 1 июля

30 июня 2026, 19:25
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Фото из открытых источников
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В связи со сложной ситуацией в энергосистеме в Украине вводятся ограничения электроэнергии. Эти ограничения будут действовать во всех областях страны.

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

В Укрэнерго предупредили, что в среду, 1 илюля, графики будут сформированы следующим образом:

  • 17:00 – 22:00 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
  • 17:00 – 22:00 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (в объеме одной очереди)

Причина ограничений в значительном росте уровня энергопотребления из-за жаркой погоды.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) вашего региона. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо", - призывают энергетики.

Напомним, ранее украинцев предупреждали, что в летний период из-за длительной жары и новых массированных атак РФ на энергетическую инфраструктуру в Украине могут ввести аварийные отключения электроэнергии.

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