Отключение света по всем областям: в Укрэнерго предупредили о графиках 1 июля
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме в Украине вводятся ограничения электроэнергии. Эти ограничения будут действовать во всех областях страны.
Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.
В Укрэнерго предупредили, что в среду, 1 илюля, графики будут сформированы следующим образом:
- 17:00 – 22:00 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
- 17:00 – 22:00 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (в объеме одной очереди)
Причина ограничений в значительном росте уровня энергопотребления из-за жаркой погоды.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) вашего региона. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо", - призывают энергетики.
Напомним, ранее украинцев предупреждали, что в летний период из-за длительной жары и новых массированных атак РФ на энергетическую инфраструктуру в Украине могут ввести аварийные отключения электроэнергии.