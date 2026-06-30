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30 июня 2026, 10:58

В Украине из-за непогоды и обстрелов обесточены сотни населенных пунктов

30 июня 2026, 10:58
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Фото: pixabay
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Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры временно остаются без электроснабжения часть потребителей в пяти регионах

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

Кроме того, из-за непогоды без электроснабжения остаются около 600 населенных пунктов в Волынской, Житомирской, Киевской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных сетей.

Также из-за последствий российских атак и аномально жаркой погоды, которая привела к существенному росту потребления электроэнергии, 30 июня с 17:00 до 22:00 во всех регионах Украины применяются ограничения. В частности, действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме одной очереди.

Потребителей призывают, по возможности, пользоваться энергоемкими электроприборами днем – с 10:00 до 15:00, а в вечерний период максимальной нагрузки, с 16:00 до 23:00, экономно потреблять электроэнергию. Это поможет уменьшить нагрузку на энергосистему и избежать более жестких ограничений.

Напомним, Киев и область вечером 29 июня накрыла мощная непогода. Поднялся сильный ветер, сваливший деревья на нескольких улицах города.

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