Відключення світла по всіх областях: в Укренерго попередили про графіки 1 липня

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У зв'язку зі складною ситьуацією в енергосистемі в Україні запроваджують обмеження електроенергії. Ці обмеження будуть у всіх областях країни

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

В Укренерго попередили, що у середу, 1 квітня, графіки будуть сформовані таким чином:

17:00 – 22:00 – графіки обмеження потужності для промисловості та бизнесу;

17:00 – 22:00 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (в обсязі однієї черги)

Причина обмежень у значному зростанні рівня енергоспоживання через спекотну погоду.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) вашого регіону. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", - закликають енергетики.

Нагадаємо, раніше українців попереджали, що у літній період за тривалої спеки та нових масованих атак РФ на енергетичну інфраструктуру в Україні можуть запровадити аварійні відключення електроенергії.