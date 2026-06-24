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Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры временно остаются без электроснабжения часть потребителей в четырех регионах

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно", – говорится в сообщении.

Кроме того, из-за непогоды без света остаются 20 населенных пунктов в Кировоградской и Сумской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Отмечается, что применение ограничений на электроэнергию 24 июня не прогнозируется.

Потребителей просят, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время – с 09:00 до 17:00. В вечерние часы, с 18:00 до 22:00, граждан просят экономно использовать электроэнергию. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 24 июня РФ атаковала Украину 101 ударным БПЛА . Зафиксировано попадание на пяти локациях.