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30 червня 2026, 17:27

Спецоперація "Опікун": поліція "накрила" масштабні схеми ухилення від мобілізації у 24 областях

30 червня 2026, 17:27
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці у рамках восьмого етапу операції "Опікун" провели в Україні 65 обшуків і повідомили про підозру ще 82 особам, причетним до схем ухилення від мобілізації

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

"Комплексна і довгострокова ініціатива поліції спрямована на викриття схем ухилення від мобілізації і незаконного звільнення з військової служби”,- ідеться в повідомленні.

У межах заходів розслідуються факти підроблення документів, медичних довідок і використання фіктивного догляду за родичами з інвалідністю для отримання відстрочок. Ідеться не лише про причетність військовозобов’язаних, а й про тих, хто сприяє створенню й реалізації незаконних механізмів, зауважили в поліції.

Основна схема, зазначили в поліції, полягає у поданні до військових частин і територіальних центрів комплектування підроблених або недостовірних медичних документів щодо стану здоров’я – як власного, так і близьких осіб, які потребують постійного догляду.

"Однак, за результатами перевірок встановили, що "хворі" чоловіки чи їхні рідні не зверталися до медичних закладів, лікування та обстеження не проходили, або за номером наданої медичної документації допомогу дійсно отримували, але зовсім інші люди. Усі ці дії отримали чітку правову оцінку: від ухилення від призову до самовільного залишення служби, шахрайства та підроблення документів", – додали в поліції.

Упродовж 18-26 червня правоохоронці провели восьмий етап операції "Опікун".

У межах цього етапу правоохоронці провели 65 обшуків.

Заходи проходили у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Херсонський, Чернівецькій, Черкаській і Чернігівській областях.

За їх результатами в межах цього етапу підозри отримали 82 фігуранта. Серед них – військовослужбовці, службовці медичних закладів і військових частин, а також жителі різних регіонів – організатори та учасники схем.

Дії викритих осіб кваліфікували за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема ст. 190 (шахрайство), ст. 358 (підроблення документів та їх використання), ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ст. 336 (ухилення від призову під час мобілізації), ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ст. 366 (службове підроблення), ст. 369-2 (зловживання впливом), ст. 409 (ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом), ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

Також вилучена медична документація, за допомогою якої військовослужбовці і військовозобов'язані звільнилися зі служби та ухилилися від мобілізації, та мобільні телефони.

За даними поліції, загалом із початку операції, яка триває з травня 2025 року, проведені вже вісім етапів, підозру отримали 407 фігурантів, 173 обвинувальні акти скеровані до суду.

Нагадаємо, що на Кіровоградщині правоохоронці викрили схему, яка, за даними слідства, мала допомогти військовозобов’язаному чоловікові отримати право на виїзд за кордон під час воєнного стану.

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