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26 июня 2026, 18:47

"Многодетный отец" за 10 тысяч долларов: в Кировоградской области разоблачили схему уклонения от мобилизации

26 июня 2026, 18:47
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Фото: прокуратура Кировоградской области
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В Кировоградской области правоохранители разоблачили схему, которая, по данным следствия, должна была помочь военнообязанному мужчине получить право на выезд за границу во время военного положения

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews.

При процессуальном руководстве прокуроров Кировоградской областной прокуратуры жительнице Новоукраинского района поставлено в известность о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По версии следствия, женщина решила использовать собственного новорожденного ребенка как инструмент для заработка.

Зная, что в свидетельстве о рождении нет записи об отце, она начала искать мужчину призывного возраста, который воспитывает двоих детей. План был прост: оформить фиктивное отцовство, после чего мужчина формально становился бы многодетным отцом и мог претендовать на выезд за пределы Украины.

В поле зрения подозреваемой попал житель Кропивницкого, согласившийся на это. Она за свои услуги запросила 10 тысяч долларов США.

Для реализации замысла дважды посетили отдел государственной регистрации актов гражданского состояния в Кропивницком. Первую попытку оформить документы сорвало банальное обстоятельство — мужчина пришел без документа, удостоверяющего личность. Впрочем, от намерений участники схемы не отказались. Через несколько дней они снова прибыли в учреждение, подали заявление о признании отцовства и получили новое свидетельство о рождении ребенка с внесенными сведениями об отце.

По информации следствия, сразу после получения документа мужчина передал оговоренное вознаграждение — 10 тысяч долларов США. После передачи средств женщину задержали правоохранители.

По ходатайству стороны обвинения подозреваемой избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, что в Киеве разоблачили схему установления инвалидности за 25000-30000$. Среди подозреваемых - глава ВЛК, бывший глава одного из военкоматов и бывший врач ВЛК МОУ.

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