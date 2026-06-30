У Монако тривають масштабні пошуки підозрюваного у вибуху, в якому постраждав Єрмолаєв

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У Монако правоохоронці продовжують масштабну операцію з пошуку підозрюваного у причетності до вибуху, внаслідок якого тяжкі поранення отримав підсанкційний український бізнесмен Вадим Єрмолаєв та члени його родини

Про це повідомила "Європейська правда" із посиланням на BFMTV, передає RegioNews.

До спецоперації залучили поліцію Монако, близько 40 французьких жандармів і два гелікоптери. Слідчі встановили, що підозрюваний потрапив на записи численних камер відеоспостереження, хоча його обличчя було частково приховане.

За попередніми даними, чоловік залишив пакунок із вибуховим пристроєм у вестибюлі житлового будинку в районі Італійського бульвару. Після цього він швидким кроком попрямував у бік французької комуни Босолей, де правоохоронці втратили його слід.

Наразі слідчі аналізують записи камер відеоспостереження та опитують свідків, які могли бачити підозрюваного.

Князь Монако Альбер ІІ заявив, що до розслідування залучені всі необхідні служби, які працюють у тісній координації з французькими правоохоронцями.

Нагадаємо, вибух стався ввечері 29 червня. Унаслідок інциденту тяжких поранень зазнав Вадим Єрмолаєв, а також постраждали члени його родини. У Монако назвали цей випадок безпрецедентним для князівства.

Єрмолаєв засновник корпорації "Алеф" та один із найбільших забудовників Дніпра. У 2023 році проти нього були запроваджені персональні санкції РНБО через діяльність алкогольного бізнесу в окупованому Криму.