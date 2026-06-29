Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 29 червня РФ атакувала Україну 108 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 82 російські безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 4 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, ввечері 28 червня російські війська завдали удару по Кіровоградській області. Ціллю ворога став один із об’єктів інфраструктури – підприємство у Кропивницькому.