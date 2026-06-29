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29 июня 2026, 08:26

Yasno советует зарядить гаджеты: энергосистема под нагрузкой из-за жары

29 июня 2026, 08:26
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Украине фиксируют рост потребления электроэнергии из-за жаркой погоды

Об этом сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко, передает RegioNews.

По его словам, Европа, а вместе с ней и Украина, вошли в период аномальной жары, что приводит к резкому росту нагрузки на энергосистему.

"В Киеве каждые дополнительные +3°C сейчас прибавляют около 100 МВт нагрузки на систему", – отметил Коваленко.

Он пояснил, что основным фактором роста потребления является активное использование кондиционеров в домохозяйствах, офисах, торговых центрах и предприятиях. В то же время, по его словам, ситуацию усложняет и состояние энергетической инфраструктуры, которая продолжает работать в условиях войны и испытывала многочисленные повреждения.

"Жара – это еще и серьезное испытание для оборудования, которое уже более 4 лет работает в условиях войны и пережило многочисленные атаки", – написал он.

Коваленко напомнил, что после зимних обстрелов энергетики смогли стабилизировать систему и восстановить значительную часть поврежденного оборудования. В то же время сейчас идет активный сезон ремонтов и восстановления, а часть инфраструктуры работает на грани своих возможностей.

"Именно поэтому в ближайшие дни энергосистема будет работать в очень напряженном режиме", – отметил гендиректор Yasno.

Он выразил надежду, что компании удастся пройти этот период без существенных ограничений, и посоветовал гражданам заранее позаботиться о заряженных гаджетах и павербанках.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в понедельник, 29 июня, в Украине прогнозируется жаркая погода без осадков. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до +38°.

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