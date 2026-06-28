В Украине ожидается жара до +38°: дожди не прогнозируют

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В понедельник, 29 июня, в Украине прогнозируется жаркая погода без осадков. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до +38°

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра по стране ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет 18-23°, днем 29-34°. В большинстве районов Правобережья ожидается сильная жара 35-38°. На востоке страны ночью прогнозируется 14-19°, днем 25-30°.

В Киеве и области также небольшая облачность без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

В области температура ночью будет 18-23°, днем 30-34°. В Киеве ночью ожидается 21-23 °, днем 32-34 °.

Напомним, из-за повышения температуры воздуха на автомобильных дорогах государственного значения введены сезонные ограничения движения для тяжеловесного транспорта.