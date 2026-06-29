Yasno радить зарядити гаджети: енергосистема під навантаженням через спеку

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Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко, передає RegioNews.

За його словами, Європа, а разом із нею й Україна, увійшли в період аномальної спеки, що призводить до різкого зростання навантаження на енергосистему.

"У Києві кожні додаткові +3°C зараз додають близько 100 МВт навантаження на систему", – зазначив Коваленко.

Він пояснив, що основним фактором зростання споживання є активне використання кондиціонерів у домогосподарствах, офісах, торговельних центрах і на підприємствах. Водночас, за його словами, ситуацію ускладнює і стан енергетичної інфраструктури, яка продовжує працювати в умовах війни та зазнавала численних пошкоджень.

"Спека – це ще й серйозне випробування для обладнання, яке вже понад 4 роки працює в умовах війни і пережило численні атаки", – написав він.

Коваленко нагадав, що після зимових обстрілів енергетики змогли стабілізувати систему та відновити значну частину пошкодженого обладнання. Водночас зараз триває активний сезон ремонтів і відновлення, а частина інфраструктури працює на межі своїх можливостей.

"Саме тому найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі", – зазначив гендиректор Yasno.

Він висловив сподівання, що компанії вдасться пройти цей період без суттєвих обмежень, і порадив громадянам заздалегідь подбати про заряджені гаджети та павербанки.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у понеділок, 29 червня, в Україні прогнозується спекотна погода без опадів. У деяких регіонах температура повітря підніметься до +38°.