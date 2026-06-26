Украинские военные уничтожили российскую гаубицу Д-30
Украинские защитники продолжают накрывать огнем противника на фронте. Пограничники показали свежие кадры, где наши защитники уничтожили российскую гаубицу
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На видео можно увидеть работу пограничного подразделения "Страж" бригады "Месть". Военные уничтожили русскую гаубицу Д-30, которую оккупанты пытались спрятать в лесополосе.
"Также пограничники поразили мототранспорт и ликвидировали живую силу противника", – рассказали военные.
Напомним, ранее в Харьковской области защитники ударили по двум укрытиям россиян, а также антенне связи и автомобиля. В частности, уничтожили квадроцикл противника.
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