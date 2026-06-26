Українські військові знищили російську гаубицю Д-30
Українські захисники продовжують накривати вогнем ворога на фронті. Прикордонники показали свіжі кадри, де наші захисники знищили російську гаубицю
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На відео можна побачити роботу прикордонного підрозділу "Страж" бригади "Помста". Військові знищили російську гаубицю Д-30, яку окупанти намагались сховали у лісосмузі.
"Також прикордонники уразили мототранспорт та ліквідували живу силу противника", - розповіли військові.
Нагадаємо, раніше на Харківщині захисники вдарили по двом укриттям росіян, а також антені зв'язку та автомобілю. Зокрема, знищили квадроцикл ворога.
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