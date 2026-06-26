Еврокомиссия предлагает новые правила для украинских беженцев: что изменится для мужчин

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Европейская комиссия предложила продлить действие механизма временной защиты для украинских беженцев еще на один год – до 4 марта 2028 года. В то же время, новые правила предусматривают изменения для мужчин призывного возраста

Об этом, как информирует "Интерфакс-Украина", в Брюсселе сообщил европейский комиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер, передает RegioNews.

По его словам, из-за того, что война в Украине продолжается, ЕС должен обеспечить украинцам непрерывную поддержку, стабильность и правовую определенность. Окончательное решение о продлении временной защиты еще предстоит принять Совету Европейского Союза.

Вместе с этим Еврокомиссия предлагает не предоставлять временную защиту вновь прибывшим гражданам Украины, которые в соответствии с украинским законодательством не имеют права покидать страну из-за военных обязательств.

Как пояснил Бруннер, такое предложение было сформировано после консультаций с украинскими властями и государствами-членами ЕС, принявшими наибольшее количество украинских беженцев. По его словам, изменения должны обеспечить соответствие системы защиты нужд Украины в обороне и восстановлении.

Теперь предложение Европейской комиссии должен рассмотреть и утвердить Совет ЕС.

Напомним, в октябре прошлого года было известно, что на территории стран Европейского Союза сейчас проживают около 4,7 миллиона украинцев, которые пользуются механизмом временной защиты.