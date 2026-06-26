11:28  26 июня
На Волыни женщина погибла, провалившись в канализационный люк
10:07  26 июня
На границе на Буковине разоблачили мужчину с поддельными документами на детей
09:22  26 июня
В Ровенской области столкнулись грузовик и авто полиции: трое пострадавших
UA | RU
UA | RU
26 июня 2026, 11:55

Еврокомиссия предлагает новые правила для украинских беженцев: что изменится для мужчин

26 июня 2026, 11:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Европейская комиссия предложила продлить действие механизма временной защиты для украинских беженцев еще на один год – до 4 марта 2028 года. В то же время, новые правила предусматривают изменения для мужчин призывного возраста

Об этом, как информирует "Интерфакс-Украина", в Брюсселе сообщил европейский комиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер, передает RegioNews.

По его словам, из-за того, что война в Украине продолжается, ЕС должен обеспечить украинцам непрерывную поддержку, стабильность и правовую определенность. Окончательное решение о продлении временной защиты еще предстоит принять Совету Европейского Союза.

Вместе с этим Еврокомиссия предлагает не предоставлять временную защиту вновь прибывшим гражданам Украины, которые в соответствии с украинским законодательством не имеют права покидать страну из-за военных обязательств.

Как пояснил Бруннер, такое предложение было сформировано после консультаций с украинскими властями и государствами-членами ЕС, принявшими наибольшее количество украинских беженцев. По его словам, изменения должны обеспечить соответствие системы защиты нужд Украины в обороне и восстановлении.

Теперь предложение Европейской комиссии должен рассмотреть и утвердить Совет ЕС.

Напомним, в октябре прошлого года было известно, что на территории стран Европейского Союза сейчас проживают около 4,7 миллиона украинцев, которые пользуются механизмом временной защиты.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война украинцы ЕС помощь Еврокомиссия беженцы мужчины
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
Коррупция в Киевзеленстрое: разоблачили схему более чем на 3,5 миллиона
26 июня 2026, 13:30
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
26 июня 2026, 13:17
Во Львовской области таможенник устроил схему "откатов" за растаможку авто
26 июня 2026, 13:00
Россияне атаковали FPV-дроном эвакуационный экипаж "Белый ангел" в Сумской области
26 июня 2026, 12:48
Взрывы в Запорожье: шесть раненых, возник масштабный пожар
26 июня 2026, 12:33
На Буковине мужчина организовал "путешествие" для уклониста за 10 тысяч долларов
26 июня 2026, 12:30
40-дневная операция СБУ против РФ: что может стоять за планом
26 июня 2026, 12:06
"На днях": Буданов анонсировал новый обмен пленными
26 июня 2026, 11:46
На Волыни женщина погибла, провалившись в канализационный люк
26 июня 2026, 11:28
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Все публикации »
Владимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Все блоги »