Єврокомісія пропонує нові правила для українських біженців: що зміниться для чоловіків

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Європейська комісія запропонувала продовжити дію механізму тимчасового захисту для українських біженців ще на один рік – до 4 березня 2028 року. Водночас нові правила передбачають зміни для чоловіків призовного віку

Про це, як інформує "Інтерфакс-Україна", у Брюсселі повідомив європейський комісар із питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер, передає RegioNews.

За його словами, через те, що війна в Україні триває, ЄС має забезпечити українцям безперервну підтримку, стабільність і правову визначеність. Остаточне рішення щодо продовження тимчасового захисту ще має ухвалити Рада Європейського Союзу.

Разом із цим Єврокомісія пропонує не надавати тимчасовий захист новоприбулим громадянам України, які відповідно до українського законодавства не мають права залишати країну через військові зобов'язання.

Як пояснив Бруннер, така пропозиція була сформована після консультацій з українською владою та державами-членами ЄС, які прийняли найбільшу кількість українських біженців. За його словами, зміни мають забезпечити відповідність системи захисту потребам України в обороні та відновленні.

Наразі пропозицію Європейської комісії має розглянути та затвердити Рада ЄС.

Нагадаємо, торік у жовтні було відомо, що на території країн Європейського Союзу нині проживають близько 4,7 мільйона українців, які користуються механізмом тимчасового захисту.