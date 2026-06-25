Украинские военные поймали российский дрон на удочку

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Украинские военные продолжают уничтожать врага на фронте. На этот раз пограничники устроили "рыболов" в небе

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу бойцов бригады "Стальная граница", работающих на Курском и Северо-Слобожанском направлениях. Там за минувшие сутки они ликвидировали трех окупантов и нанесли врагу значительные потери в технике и фортификациях. Кроме того, защитники устроили "рыболов в небе".

"Расчеты уничтожили автомобиль с боекомплектом, четыре укрытия, блокпост, вражескую антенну и две пушки. А вдобавок – приземлили вражеский "Мавик", буквально поймав его на удочку", - говорят военные.

Напомним, ранее в Харьковской области защитники ударили по двум укрытиям россиян, а также антенне связи и автомобиля. В частности, уничтожили квадроцикл противника.