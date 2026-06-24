Украинские военные разнесли склады оккупантов и показали видео
Украинские военные продолжают уничтожать вражескую технику на фронте. Пограничники показали новые кадры, где россиян покрывают огнем
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На видео можно увидеть работу бойцов "Шквала". Украинские военные уничтожили укрытие окупантов, полевой склад материально-технического имущества, склад боеприпасов и прицеп, который использовался для обеспечения вражеских подразделений.
Также украинские военные уничтожили российский дрон типа "ждун".
Напомним, ранее в Харьковской области защитники ударили по двум укрытиям россиян , а также антенне связи и автомобиля. В частности, уничтожили квадроцикл противника.
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