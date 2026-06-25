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25 червня 2026, 22:45

Українські військові піймали російський дрон на вудочку

25 червня 2026, 22:45
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Фото з відкритих джерел
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Украхнські військові продовжують нищити ворога на фронті. На цей раз прикордонники влаштували "рибалку" в небі

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу бійців бригади "Сталевий кордон", які працюють на Курському та Північно-Слобожанському напрямках. Там за минулу добу вони ліквідували трьох окупантів та завдали ворогу значних втрат у техніці й фортифікаціях. Крім того, захисники влаштували "рибалку в небі".

"Розрахунки знищили автомобіль з боєкомплектом, чотири укриття, блокпост, ворожу антену та дві гармати. А на додачу – приземлили ворожий "Мавік", буквально спіймавши його на вудочку", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше на Харківщині захисники вдарили по двом укриттям росіян, а також антені зв'язку та автомобілю. Зокрема, знищили квадроцикл ворога.

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