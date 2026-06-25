Украинские военные разнесли российский НРК
Украинские защитники продолжают уничтожать российскую технику на фронте. Пограничники показали свежие кадры, как россиян накрывали огнем
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
Видео было сделано на Южно-Слобожанском направлении. Военные бригады "Гарт" подстрелили наземный роботизированный комплекс, который россияне используют для обеспечения логистики.
"Один из таких на днях подстрелили дронари бригады "Гарт" – тот как раз направлялся в сторону вражеских позиций. Что он перевозил – неизвестно, ведь груз был покрыт маскировочной сеткой. Но горело и взрывалось все очень красиво", - говорят пограничники.
Напомним, ранее в Харьковской области защитники ударили по двум укрытиям россиян , а также антенне связи и автомобиля. В частности, уничтожили квадроцикл противника.