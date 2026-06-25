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25 июня 2026, 22:10

Украинские военные разнесли российский НРК

25 июня 2026, 22:10
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Фото из открытых источников
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Украинские защитники продолжают уничтожать российскую технику на фронте. Пограничники показали свежие кадры, как россиян накрывали огнем

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Видео было сделано на Южно-Слобожанском направлении. Военные бригады "Гарт" подстрелили наземный роботизированный комплекс, который россияне используют для обеспечения логистики.

"Один из таких на днях подстрелили дронари бригады "Гарт" – тот как раз направлялся в сторону вражеских позиций. Что он перевозил – неизвестно, ведь груз был покрыт маскировочной сеткой. Но горело и взрывалось все очень красиво", - говорят пограничники.

Напомним, ранее в Харьковской области защитники ударили по двум укрытиям россиян , а также антенне связи и автомобиля. В частности, уничтожили квадроцикл противника.

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