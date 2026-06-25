Украинские военные разнесли российский НРК

Фото из открытых источников

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Видео было сделано на Южно-Слобожанском направлении. Военные бригады "Гарт" подстрелили наземный роботизированный комплекс, который россияне используют для обеспечения логистики.

"Один из таких на днях подстрелили дронари бригады "Гарт" – тот как раз направлялся в сторону вражеских позиций. Что он перевозил – неизвестно, ведь груз был покрыт маскировочной сеткой. Но горело и взрывалось все очень красиво", - говорят пограничники.

Напомним, ранее в Харьковской области защитники ударили по двум укрытиям россиян , а также антенне связи и автомобиля. В частности, уничтожили квадроцикл противника.