Українські військові рознесли російський НРК

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Відео було зроблене на Південно-Слобожанському напрямку. Військові бригади "Гарт" вполювали наземний роботизований комплекс, який росіяни використовують для забезпечення логістики.

"Один з таких днями вполювали дронарі бригади "Гарт" – той якраз прямував у бік ворожих позицій. Що він перевозив – не відомо, адже вантаж було накрито маскувальною сіткою. Але горіло і вибухало все дуже красиво", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, раніше на Харківщині захисники вдарили по двом укриттям росіян, а також антені зв'язку та автомобілю. Зокрема, знищили квадроцикл ворога.