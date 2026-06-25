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25 червня 2026, 22:10

Українські військові рознесли російський НРК

25 червня 2026, 22:10
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Фото з відкритих джерел
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Українські захисники продовжують нищити російську техніку на фронті. Прикордонники показали свіжі кадри, як росіян накривали вогнем

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Відео було зроблене на Південно-Слобожанському напрямку. Військові бригади "Гарт" вполювали наземний роботизований комплекс, який росіяни використовують для забезпечення логістики.

"Один з таких днями вполювали дронарі бригади "Гарт" – той якраз прямував у бік ворожих позицій. Що він перевозив – не відомо, адже вантаж було накрито маскувальною сіткою. Але горіло і вибухало все дуже красиво", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, раніше на Харківщині захисники вдарили по двом укриттям росіян, а також антені зв'язку та автомобілю. Зокрема, знищили квадроцикл ворога.

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