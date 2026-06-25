Українські військові рознесли російський НРК
Українські захисники продовжують нищити російську техніку на фронті. Прикордонники показали свіжі кадри, як росіян накривали вогнем
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
Відео було зроблене на Південно-Слобожанському напрямку. Військові бригади "Гарт" вполювали наземний роботизований комплекс, який росіяни використовують для забезпечення логістики.
"Один з таких днями вполювали дронарі бригади "Гарт" – той якраз прямував у бік ворожих позицій. Що він перевозив – не відомо, адже вантаж було накрито маскувальною сіткою. Але горіло і вибухало все дуже красиво", - кажуть прикордонники.
Нагадаємо, раніше на Харківщині захисники вдарили по двом укриттям росіян, а також антені зв'язку та автомобілю. Зокрема, знищили квадроцикл ворога.