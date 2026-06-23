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23 червня 2026, 11:58

НБУ вимагає відсторонити Смілянського від керівництва "Укрпошти"

23 червня 2026, 11:58
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Фото: з відкритих джерел
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Національний банк заявив, що гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський не відповідає вимогам для керівника компанії, яка надає фінансові та платіжні послуги. Через це НБУ вимагає відсторонити його від посади

Про це повідомила пресслужба Нацбанку, передає RegioNews.

Відповідне рішення ухвалив комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків і оверсайта платіжної інфраструктури.

Протягом двох місяців уповноважений орган "Укрпошти" має призначити нового керівника, який відповідатиме вимогам професійної придатності.

Регулятор зазначає, що оцінювання Смілянського проводилося за результатами наглядових дій щодо діяльності компанії у 2023-2026 роках. За цей період НБУ неодноразово застосовував до "Укрпошти" письмові застереження та штрафи за порушення у сфері платіжних послуг і фінансового моніторингу, а також через недоліки систем управління ризиками та внутрішнього контролю.

За підсумками співбесіди та аналізу матеріалів кваліфікаційна комісія дійшла висновку, що керівник не має достатніх знань законодавства та досвіду його належного застосування, необхідних для керівника надавача фінансових платіжних послуг.

Зокрема, у 2024-2026 роках НБУ накладав на "Укрпошту" низку штрафів за порушення у сфері фінансового моніторингу, платіжних операцій та корпоративного управління. Останній штраф було винесено у червні 2026 року.

Також у НБУ нагадали, що за підсумками першого кварталу 2026 року "Укрпошта" зафіксувала чистий збиток 204,8 млн грн, а її виручка та власний капітал зменшилися.

Що відомо про очільника "Укрпошти"

Ігор Смілянський – український топменеджер, генеральний директор АТ "Укрпошта" з 2016 року.

Народився 21 січня 1975 року в Білгороді-Дністровському. Закінчив Білгород-Дністровську загальноосвітню школу № 1 із золотою медаллю.

1992 року вступив в Одеський державний економічний університет на факультет міжнародного маркетингу, де провчився три роки.

1995 року разом із батьками переїхав до США й отримав американське громадянство.

Має освіту в галузі бізнесу та фінансів, працював у міжнародних аудиторських і консалтингових компаніях (зокрема KPMG та Boston Consulting Group).

Смілянський неодноразово різко реагував на критику в соцмережах, використовуючи емоційні або іронічні формулювання. Це викликало дискусії щодо стилю його публічної комунікації та меж допустимої поведінки для керівника державної компанії.

Так, на початку лютого 2026 року гендиректор "Укрпошти" назвав жінку повією після того, як вона розкритикувала витрати компанії на оновлення логотипу – 600 млн грн.

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Київ НБУ Укрпошта Ігор Смілянський регулятор керівництво професійні обов'язки
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