Из-за жары на дорогах Украины ограничивают движение грузовиков

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщило Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры, передает RegioNews.

Такие меры необходимы для сохранения дорожного покрытия в условиях жары, поскольку при высоких температурах асфальтобетон становится более уязвимым к нагрузкам.

Ограничения будут действовать для транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн при условии, что температура воздуха превышает +28°C.

На основных дорогах государственного значения и ключевых логистических маршрутах устанавливают дорожные знаки и информационные щиты.

Также совместно с Национальной полицией, Укртрансбезопасностью, местными органами власти и владельцами объектов дорожного сервиса определяются места временного отстоя грузового транспорта на период действия ограничений.

В то же время, ограничения не распространяются на транспорт, который ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций, перевозки опасных и скоропортящихся грузов, живых животных и птицы, а также военные перевозки и доставку грузов для нужд обороны.

Водителей и перевозчиков призывают учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и соблюдать требования дорожных знаков.

Как известно, по данным синоптиков, в Украине ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. В то же время температура будет оставаться по-летнему высокой. Теплее всего может быть во вторник на востоке и юге Украины и местами в центральных областях - до + 32°.