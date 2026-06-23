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23 червня 2026, 09:37

Через спеку на дорогах України обмежують рух вантажівок

23 червня 2026, 09:37
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Через підвищення температури повітря на автомобільних дорогах державного значення запроваджено сезонні обмеження руху для великовагового транспорту

Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, передає RegioNews.

Такі заходи необхідні для збереження дорожнього покриття в умовах спеки, оскільки за високих температур асфальтобетон стає більш вразливим до навантажень.

Обмеження діятимуть для транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн за умови, якщо температура повітря перевищує +28°C.

На основних дорогах державного значення та ключових логістичних маршрутах встановлюють відповідні дорожні знаки та інформаційні щити.

Також спільно з Національною поліцією, Укртрансбезпекою, місцевими органами влади та власниками об’єктів дорожнього сервісу визначаються місця тимчасового відстою вантажного транспорту на період дії обмежень.

Водночас обмеження не поширюються на транспорт, який ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій, перевезення небезпечних і швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також військові перевезення та доставку вантажів для потреб оборони.

Водіїв і перевізників закликають враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів і дотримуватися вимог дорожніх знаків.

Як відомо, за даними синоптиків, в Україні очікується нестійка погода з короткочасними дощами та грозами. Водночас температура залишатиметься по-літньому високою. Найтепліше може бути у вівторок на сході та півдні України та місцями у центральних областях - до + 32°.

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