В Киеве вводят "жаркий" запрет для грузовиков: кому ограничат движение

Фото: Алексей Белошицкий

В Киеве 22 июня введено ограничение на движение грузового транспорта. При температуре выше +28 °C ограничения будут вводиться в остальных регионах

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает RegioNews .

"С 22 июня Киевавтодор вводит временные ограничения на движение грузового транспорта из-за жары, при температуре воздуха свыше +28 °C", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет касается автомобилей с массой более 24 тонн или нагрузкой на ось более 7 тонн.

Исключением являются опасные, скоропортящиеся, военные и гуманитарные грузы, перевозки живых животных и птицы, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

По словам Белошицкого, водители могут переждать жару на специальных стоянках вдоль дорог. В частности, на автодорогах установлены знаки и щиты.

Он также отметил, что ограничения будут пересматриваться в соответствии с изменением температуры воздуха.

В остальных регионах страны соответствующие ограничения будут вводиться при температуре свыше +28 °C.

Напомним, что в Киеве из-за пропасти дорожного покрытия затруднено движение транспорта на двух участках в центральной части города.