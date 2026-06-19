В Днепре завершили расследование дела о хищении средств на ремонте укрытия

Правоохранители установили, что между управлением образования, молодежи и спорта одного из городских советов Днепропетровской области и подрядчицей был заключен договор на проведение ремонта защитного сооружения гражданской защиты

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

По данным следствия, в период с июля по ноябрь 2024 года женщина внесла в акты выполненных работ и справки об их стоимости ложные сведения, завысив объемы и стоимость проведенных ремонтных работ. На основании этих документов на счет подрядчицы были перечислены бюджетные средства.

Установлено, что часть строительных материалов, указанных в отчетной документации на сумму около миллиона гривен, фактически во время ремонта не использовалась. Этот факт подтвержден заключением судебной строительно-технической экспертизы.

Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 4 ст. 191 УК. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд, причиненный имущественный ущерб возмещен в полном объеме.

Напомним, что на Днепропетровщине следователи задокументировали служебную халатность при закупке модульных защитных сооружений для учебных заведений, из-за которой государству был нанесен ущерб на сумму свыше 6,3 млн гривен.